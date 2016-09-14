Уважаемые татарстанцы!

Завершается избирательная кампания по выборам депутатов Государственной думы Российской Федерации. За этот период поступило большое количество предложений избирателей. Хочу заверить вас, что на их решение будет нацелена работа всех органов государственной и муниципальной власти. Благоприятными предпосылками для нынешних выборов стали позитивные итоги развития экономики республики. У нас открываются новые школы и детские сады, парки, скверы и набережные, важные объекты социально-культурной сферы.

Уважаемые избиратели, у нынешних выборов особый формат. Мы не просто выбираем нижнюю палату российского парламента, мы определяем направление развития нашей страны на ближайшие пять лет. В Татарстане живет мудрый и уверенный в своих силах народ. Работая в единой команде, нам по плечу самые сложные и амбициозные задачи. Уверен, 18 сентября вы примите участие в голосовании и поддержите тех, кто будет достойно представлять нашу республику в новом составе российского парламента. Великую Россию делают сильные регионы, такие, как наш Татарстан!

Дорогие друзья! От души желаю вам и вашим семьям счастья, добра и благополучия!

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.