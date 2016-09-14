Казанская поэтесса Наиля Ахунова стала одним из победителей-призеров 8-го Международного конкурса хайку.

Известие об этом ей пришло накануне Международного дня хайку, который отмечается 19 августа. А торжественная церемония награждения победителей МКХ-8 состоится 17 сентября в Москве, в большом зале Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы.

В престижном конкурсе участвуют русскоязычные поэты из многих стран мира, пишущие в жанре японской поэзии хайку. В этом году на суд профессионального жюри из тысяч присланных работ было отобрано более 700 хайку. Наиля уже не первый раз побеждает в конкурсе. Кстати, она единственная будет представлять на нем Казань и Татарстан. Мы поздравляем ее с новой значительной победой!

- Я серьезно увлекаюсь японской поэзией давно, можно сказать, с самого детства. Мое поэтическое дыхание расположено именно к такому камерному стихосложению. Хайку - это лаконизм и изящество, недосказанность и одновременно ясность мысли, образа. Хайку - это всего три строчки, но они требуют от поэта особой наблюдательности, точности каждого слова, интонации, - рассказала Наиля.

- История хайку насчитывает сотни лет. Чем этот жанр японской поэзии интересен современным людям?

- У хайку многовековая история. В древней Японии хайку считался поэзией для избранных. Самураи перед харакири писали хайку. Популярным лирическим жанром поэзии он стал в XVII веке благодаря знаменитому поэту Мацуо Басе. Сегодня в Японии основы сложения хайку преподают в школах. На телевидении есть образовательные программы о хайку. Там проводится множество конкурсов, фестивалей хайку, в которых принимают участие десятки тысяч человек разных возрастов, социального положения. Хайку активно используется в рекламе как своеобразный, яркий, запоминающийся слоган.

- А в России хайку популярен?

- Да, у нас много талантливых поэтов, которые работают в этом стиле. Мое литературное объединение «Белая ворона» совместно с центром японской культуры «Хато» и российским альманахом «Хайкумена» провело в 2012 году в Казани межрегиональный фестиваль «Хайкумена на Волге», который собрал любителей японской поэзии из многих городов России. После знакомства с Волгой, Казанью, Татарстаном у поэтов появились очень интересные циклы трехстиший. Через год мы провели фестиваль в Елабуге «Хайкумена на Каме - 2013» в библиотеке Серебряного века, а в 2014 году - в Чувашии, в Алатыре состоялась «Хайкумена на Суре - 2014».

Могу сказать, что востребованность и популярность хайку в России - интереснейшее литературное явление, которое пока еще никто по-настоящему не осмыслил и не изучал. Хотя есть попытки, например, выходит интернет-журнал, есть сетевые сообщества любителей хайку.

- Работа над хайку отличается от работы над обычными стихами?

- Хайку - это хорошая литературная школа. Она учит работать со словом, четко формулировать свою мысль, а не лить воду в стихах. При этом хайку многозначно, многогранно, поэтому каждый воспринимает одно и то же стихотворение по-своему, каждый слышит и видит что-то свое.

Мы на заседаниях «Белой вороны» часто играем в поэтическую игру «Допиши хайку» - «Каммаридзуке». Берем две строчки известного трехстишия, и каждый дописывает третью, завершающую строчку. Иногда ни один вариант не повторяется!

Например, как бы вы закончили хайку «Я взбегаю на косогор/наперегонки…»?

- С собой.

- Частый вариант - «с ветром». А в моем оригинале - «с одуванчиками».

Представьте картинку: лето, солнце, косогор, покрытый красивым ковром пушистых одуванчиков. Вдруг подул ветер, и одуванчики полетели наперегонки с бегущим человеком.

А какую концовку можно придумать к этому моему трехстишию?

Лунная ночь.

Скулит на кухне…

- Тоска. Одиночество.

- Это состояние, эмоции, а в хайку важны точные детали, которые помогают создать настроение, образ. В них часто встречаются «сезонные» слова (киго), которые обозначают время года, но не впрямую, что важно. Например: «Желтый лист/приземлился на шляпу./Вместе продолжим путь». Или: «Зябкое утро./На влажном асфальте/горчичники листьев».

- А что в оригинале скулило на кухне?

- Забытый чайник. Вроде бы неожиданно, но почему чайник со свистком не может скулить? Он же на самом деле начинает отчаянно свистеть и даже скулить, если его вовремя не снять с огня. А почему это произошло, каждый пусть додумывает сам….

Хайку учит обращать внимание на такие моменты, такие детали нашей жизни, мимо которых мы обычно пробегаем, не обращая внимания. Это получается своего рода лирический дневник. Вести его очень интересно и даже полезно для здоровья. Хайку - эффективная арт-терапия. Об этом много написано. Он тренирует умение видеть в обыденном прекрасное, фокусирует внимание на природе, на чем-то красивом, приятном, развивает ассоциативное мышление. Все это помогает гармонизировать наш внутренний мир, и мы начинаем воспринимать жизнь более позитивно.