Последние дни августа были еще по-летнему знойными и солнечными. Но все закончилось внезапно с наступлением сентября.

Дождь и холод заставляют нас мечтать о бабьем лете. Но половина первого осеннего месяца уже позади. Стоит ли надеяться на возвращение погожих деньков, рассказывает заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Исстари считалось, что бабье лето бывает всегда. Иногда оно затягивается до октября, а бывает, ограничивается всего парой солнечных деньков в сентябре. Вообще, бабье лето настолько удивительное явление, что относишься к этой поре как к необыкновенному празднику природы.

Каждый год мы ожидаем вновь ощутить неповторимый запах бабьего лета, восхищаемся красотой переходного времени, когда в простой желтизне листьев можно увидеть настоящее чудо, грустим по ушедшему лету и вспоминаем о неизбежном наступлении осеннего ненастья и холодной зимы.

В наше время бабьим летом называют погодное явление, когда осенью случается возврат тихой и по-летнему теплой погоды.

Изначальное же значение словосочетания отнюдь не связано с погодой. В старину бабьим летом называли период, когда женщины крестьянской общины завершали свою часть летних работ в поле и переходили к другим делам.

Для метеорологов бабье лето - это первый осенний период с устойчивой преимущественно солнечной антициклональной погодой, когда ночное выхолаживание почвы и воздуха еще не слишком сильно, но дневное тепло уже никак не назовешь жарой.

На Руси в сентябре признавалось два бабьих лета: молодое и зрелое (старое). Почему так? Причина в том, что на наших землях было два сельских уклада - северный и южный. На юге зерновые созревают раньше и жатву успевали закончить до

Успения, у женщин после жатвы получался перерыв перед уборкой корнеплодов. На территориях севернее жатва могла длиться дольше и была еще одна массово выращиваемая культура - лен, к тому же весь урожай нужно было собрать до первых заморозков, поэтому у северян бабье лето наступало позже.

Нынче о молодом бабьем лете говорить уже не приходится. На его время пришлись холода и дожди, местами в количестве месячной нормы. Обычно молодое бабье лето длится две недели - с 28 августа до 11 сентября. В идеале на такой длительный промежуток времени в климатической зоне Татарстана еще довольно часто продлевается погожая летняя пора. Поэтому период молодого бабьего лета воспринимается как естественное продолжение августовской погоды и не воспринимается как настоящее бабье лето.

Классическое или, как его называют, старое бабье лето ждут с середины сентября. Начинается оно в день Симеона-летопроводца (14 сентября) и заканчивается в Аспосов день (21 сентября) или на праздник Воздвижения (28 сентября). Бывали годы, когда в указанные дни погода никоим образом не напоминала летнюю, ведь и климат с экологией за сотни лет существенно изменились. Метеорологи, опираясь на опыт изучения совпадений сроков наступления народных примет с реальностью, признают, что вероятность таких совпадений находится на уровне случайного гадания.

Нынче согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России на большей части страны температура воздуха в сентябре будет около или немного выше нормы. Так что настоящее бабье лето в Татарстане, скорее всего, наступит, правда, со значительным сдвигом срока. Влияние осеннего антициклона уже не обеспечит ясной погоды, скорее будет переменная облачность, иногда с небольшим количеством осадков. Такой антициклон ожидается на территории Татарстана в третьей декаде сентября и может перейти на начало октября. Так что солнце еще порадует нас прощальным теплом бабьего лета и позволит насладиться красотой наших лесов и полей.