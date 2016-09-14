Известный российский актер и музыкант Алексей Воробьев через свои официальные страницы в популярных социальных сетях призвал своих поклонников голосовать за казанские символы на сайте твоя-россия.рф.

Он опубликовал на своих официальных страницах в социальных сетях сообщение с призывом выбирать Казань в голосовании Центробанка за символы новых купюр 200 и 2000 рублей.

«Я очень люблю Казань... Там живут мои друзья, и за время, что я провел в этом городе на съемках фильма «Сокровища ОК», он стал мне родным», - такими словами Алексей признался в симпатии к столице Татарстана, изображение Казанского кремля и здания КФУ которой прошли в финальный этап голосования Центробанка РФ.

Известный актер также призвал подписчиков поддержать стремление города попасть на новые банкноты номиналом 200 или 2000 рублей: «Я отдаю свой голос за Казань, хочу поддержать этот дорогой мне город, и мне будет вдвойне приятно, если мои подписчики и друзья мне в этом помогут».

Свое сообщение Алексей Воробьев сопроводил фотографией из Казани и подробным описанием процесса голосования на сайте твоя-россия.рф. Оба поста собрали десятки тысяч лайков и сотни комментариев.