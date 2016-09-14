8 и 9 сентября в Казани прошел форум малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее». Одним из главных его участников стал член Общественной палаты РФ, член Экономического совета при Президенте РФ, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, ответивший на вопросы журналистов.

- Как вы оцениваете итоги прошедшей встречи?

- Получился интересный, непривычный формат. Сейчас мы готовимся к съезду «Деловой России» в середине октября, попробуем, что называется, по-хорошему скопировать элементы казанского футуристического форума. Футуристического потому, что это взгляд в будущее предпринимательства. Будущее экономики России, будущее экономики Татарстана. На сегодняшний день доля предпринимательства в российской экономике велика, но ее все же нельзя назвать определяющей. Есть государственные компании, есть сырьевые. Они останутся и в будущем, но бизнес, частная предпринимательская инициатива будут развиваться куда более быстрыми темпами.

- В Казани готовится к принятию стратегия развития города до 2030 года. Одной из значимых позиций в ней является существенное увеличение доли малого и среднего предпринимательства в городской экономике. Как вы оцениваете такой тренд?

- Достичь одной и той же цели можно по-разному. Так и здесь: доля городских доходов, получаемых от налогов малого и среднего бизнеса, может быть увеличена за счет того, что из бизнеса выжимают последние соки. А можно попытаться увеличить количество предприятий МСП в городе. Зная руководство Татарстана, думаю, что будет реализована последняя модель. В конце концов, если цыпленка сразу сварить, то надежда, что он принесет какие-то яйца, невелика. В краткосрочной перспективе стоит говорить о поддержке МСП, чтобы в долгосрочной перспективе была возможность рассчитывать на результаты.

- Вы регулярно получаете от предпринимателей обращения и жалобы. Как они изменились в последнее время?

- Это смотря как считать. Сейчас предпринимателей больше всего волнует схлопывание рынков. Внезапно многие компании, которые не задумывались об экспорте, оказались на грани выживания, потому как потребительский спрос внутри страны резко сократился. С другой стороны, политика защиты российского производителя, реализуемая правительством после объявления тренда на импортозамещение, дает определенный эффект. Поэтому многие мои коллеги задают вопрос, как можно воспользоваться плодами этой политики.

Остался актуальным и вопрос дорогих кредитов, вернее, даже в большей степени регулярных изменений в нормативном регулировании в банковской сфере. Нередко банки вынуждены требовать от компании увеличения залогового обеспечения под существующие кредиты, те в свою очередь не способны выполнить это требование, оказываясь на грани банкротства.

Что касается налогов, то, конечно, многие клянут их высокий уровень. Я считаю, что в России невысокие налоги. Мы добились не только понимания со стороны правительства и президента, но и решения с их стороны о заморозке налоговых ставок. Это очень важно для бизнеса как в части планирования, так и в части повышения инвестиционной привлекательности. Однако мы понимаем, что можно найти способ обойти любую инициативу. В данном случае на местах нередко взамен налоговой нагрузки увеличивают размер неналоговых платежей. Эта проблема нам известна, ее мы также обсудили с представителем правительства. В условиях ограниченности маневра, в которой находится российская экономика на сегодняшний день, я бы не стал ругать работу действующего правительства, как это делают многие мои коллеги. Не думаю, что кто-нибудь справился бы лучше. Проблемы есть, но они объективные.

- Насколько, по-вашему, общественно активны предприниматели Татарстана?

- Татарстан - регион с ярко выраженной вертикалью власти, что подразумевает структурированность запросов бизнеса и отсутствие какой-либо «казачьей вольницы». В то же время, возможно, потому, что для Президента РТ развитие предпринимательства по-настоящему важно, в Татарстане предприниматели действительно активные. Сегодняшняя дискуссия продемонстрировала отнюдь не конформистский подход среди них. Запросы у татарстанского бизнеса весьма высоки.

Во многом это связано с высоким уровнем развития экономики Татарстана относительно других субъектов РФ. Когда мы с коллегами составляли рейтинги инвестиционной привлекательности субъектов РФ, столкнулись с такой ситуацией, когда субъекты-лидеры настолько быстро повышают планку, что начинают проигрывать по оценочным критериям, хоть и сохраняют лидирующие позиции. Проще говоря, предприниматели в таких субъектах настолько привыкли, что все хорошо, что, не наблюдая положительных изменений в новом году, начинают считать, что все плохо. Подобную ситуацию можно наблюдать и в Татарстане. Хотя, возможно, предприниматели из соседних регионов три раза прыгнули бы через голову, чтобы получить подобные условия.