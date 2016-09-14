Сегодня в Казани завершает работу международный форум «Сбережение человечества как императив устойчивого развития».

Специалисты в деле возрождения исторических памятников, известные ученые, историки, археологи из многих стран мира в течение трех дней обсуждали разные аспекты проблемы сохранения культурного наследия, гуманитарной безопасности, нового гуманизма, повышения качества и уровня жизни современного человека.

Начался форум в Свияжске. Участники мероприятия собственными глазами увидели, как идет возрождение уникального острова-града, узнали, как ведется серьезная, планомерная работа по включению Свияжска в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пленарное заседание и три научные секции форума состоялись в Казанском федеральном университете.

- Сбережение человечества - понятие многогранное, оно в первую очередь включает в себя недопущение физического уничтожения людей в военных конфликтах, во время глобальных экологических потрясений. В то же время важно понимать, соответствует ли уровень жизни современных людей, качество их образования и медицинского обеспечения тем возможностям, которые имеются благодаря природным ресурсам и достижениям науки и техники, - отметил в приветственном слове к участникам форума ректор КФУ Ильшат Гафуров.

Председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев в своем выступлении на пленарном заседании отметил:

- Тема форума настолько емкая, актуальная и судьбоносная, что реализация этих устремлений - дело каждого человека. Могу с гордостью сказать, что у нас в Татарстане мир и согласие стали образом жизни. Но воспитание таких ценностей - результат большой работы. Я вижу, как люди меняются, они становятся абсолютно другими. Мы общими силами восстанавливаем древний Болгар и Свияжск. Каждый татарстанец так или иначе участвует в возрождении исторических памятников - кто сто рублей, кто миллион дает на благотворительность. Вот так всем народом делается благое дело.

Напомним, организаторы этого масштабного форума - Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, правительство Республики Татарстан, Академия наук РТ, Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры РТ, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский государственный институт культуры, Университет управления «ТИСБИ».