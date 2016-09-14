В конце апреля представители городских властей, помощник Президента РТ Наталия Фишман обсудили с жителями Горок проект реконструкции лесопосадки на улице Парина. И на глазах жителей близлежащих домов запущенная территория постепенно превращалась в уютный сквер.

Сначала здесь появились дорожки из брусчатки, деревянные настилы, велодорожка, современные фонари и удобные скамеечки. Участки под окнами домов 2, 4 и 4а превратились в ухоженные палисадники, огороженные симпатичным забором.

Гулять в таком сквере приятно. И многие с удовольствием выходят на прогулку - кто с соседями, кто всей семьей, а молодежь нередко назначает здесь свидания. Скамейки не пустуют - там отдыхают пенсионеры и молодые мамочки, сидят, держась за руки, влюбленные.

- Чисто стало, дорожки хорошие проложили. Раньше осенью и весной, особенно после дождя, здесь была сплошная грязь.

Помню, приходилось даже брать сменную обувь и переобуваться в вестибюле станции метро «Проспект Победы», потому что в такой грязной обуви появляться в городе было просто неприлично, - вспомнила местная жительница Ольга Сергеевна.

Самое оживленное и популярное место в обновляемом сквере - спортивная площадка. Здесь установили разнообразные уличные тренажеры, которые не простаивают ни днем, ни вечером, ни в выходные, ни в будни. Занятия спортом на свежем воздухе с удовольствием осваивают и взрослые, и дети. Нередко мама и ребенок бегут к тренажерам наперегонки - кто успел, тот и занял. И скидки на возраст в этом забеге никакой: «Давай я тебе покажу, как надо правильно!» - сказала мама пятилетнему сыну и сама с радостью побежала на лыжном тренажере.

К площадке подъехал на велосипеде парнишка лет семи. Судя по всему, постоянный посетитель этого сквера. Он по-хозяйски прислонил своего железного коня к скамейке, покачался на одном тренажере, потом на другом и так планомерно по нескольку минут позанимался на всех спортивных снарядах, сел на велосипед и уехал.

- Отлично все сделали! Такие спортивные площадки очень нужны молодежи. Да и не только молодежи. Я каждое утро сюда прихожу на зарядку. Все дочку уговариваю, чтобы присоединилась ко мне, - поделилась впечатлениями женщина, представившаяся Аидой.

- Классная идея! Каждый день прохожу этой дорогой на работу и с работы, смотрю, как люди тренируются. А сегодня сам решил попробовать. Интересно, красиво! Только бы не сломали эти тренажеры. Пусть они подольше послужат людям, - поддержал Аиду Азат, пришедший сюда вместе с внуком.

На площадке появилась девушка в легкой куртке и джинсах. Она для разминки немного походила на шаговом тренажере, а потом неожиданно села на шпагат. Мы познакомились. Девушку зовут Камилла, она студентка ветеринарной академии.

- Я живу в соседнем доме и по пути с учебы немного размялась. Очень удобно - далеко ходить не надо. Тренажеры хорошие, но они все-таки девчачьи. Я часто с другом сюда прихожу, тренируюсь, а он просто сидит и смотрит. На таких снарядах парням заниматься не очень удобно, он говорит, что было бы здорово, если бы и для мужчин здесь поставили турники и перекладины, - рассказала Камилла.

Для маленьких жителей окрестных домов в сквере на улице Парина обустраивается детская площадка. Уже сейчас она притягивает внимание своим ярким цветным покрытием. Высокой сеткой огорожена площадка для спортивных игр. Чуть в стороне от прогулочных дорожек будет оборудовано специальное место для выгула собак.

Реконструкция сквера продолжается...